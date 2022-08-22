Москва, , 17:35 — REGNUM День Государственного флага отмечается в России ежегодно 22 августа. Он установлен указом Президента Борисом Ельциным 20 августа 1994 года, а 22 августа над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Флаг РФ ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником, назвав российский триколор священным символом для всех поколений граждан. Президент отметил, что Государственный флаг, как и немеркнущее красное знамя Победы, служат воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности и ответственности за будущее Родины.

В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты «новой волны», отметив особое значение праздника в нынешних условиях, который знаменует суверенитет государства, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»), поздравил подписчиков с праздником и выразил уверенность, что символ России будет и дальше объединять нашу большую и многонациональную страну.

«Пусть этот символ нашего суверенитета всегда будет гордо развеваться над просторами нашей Родины », — сказал он.

К поздравлениям присоединился член комитета Госдумы по промышленности и торговле. Евгений Нифантьев («Единая Россия»). Депутат отметил непростую нынешнюю ситуацию, связанную с санкционным давлением на Россию.

«Друзья, мы проходим через непростое для каждого из нас время. Политическая турбулентность в мире, слом прогнившего западного доминирования, экономическая неопределенность. Для многих это тяжелое испытание» , — подчеркнул Евгений Нифантьев.

Он выразил уверенность, что в конечном итоге флаг нашей страны будет гордо занимать свое место в новом, справедливом и дружественном нам мире.

«Общество сплотилось вокруг своего Президента, своего флага, своих Вооруженных сил. Сегодня мы, как никогда в постсоветское время, едины и уверены в своей правоте», — отметил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поздравила россиян с праздником Екатерина Стенякина («Единая Россия»), отметила, что «благородство и свобода, верность и честность, мужество и великодушие — главные значения триколора».

«Каждый россиянин должен гордиться своей великой Родиной! От всего сердца поздравляю вас с праздником», — сказала она.

Депутат отметила, что в этом году мы встречаем праздник в особых для себя условиях.

«В то время, когда нам приходится, в том числе и с оружием в руках, бороться за правое дело, свободу и независимость нашего государства против националистических угроз. Противостоять силам, которые тщетно пытаются отменить на мировой арене все российское: культуру, спорт, ее государственные символы, в том числе и флаг », — отметила депутат.

Екатерина Стенякина подчеркнула, что в нынешних реалиях любовь к Родине, стремление к саморазвитию и желание помогать людям делают наш народ непобедимым.

«Сегодня мы видим, что все по-настоящему патриотически настроенные силы в России поддержали главу государства и сплотились вокруг него» , — резюмировала она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») поздравил подписчиков с Днем государственного флага.

«Это официальный символ России наряду с ее гербом и гимном. Это ощущение гордости, тепла за свою Родину, священный символ для всех поколений граждан», — отметил он.

Также депутат напомнил, что с 1 сентября во всех российских школах учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»), по случаю Дня государственного флага России напомнил об истории триколора: «Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667–1669 годах на Дединовской верфи. «Отцом» же триколора всё-таки признан Петр I».

Артем Кирьянов уверен, что «день флага не только праздник новейшей истории нашей страны, не только повод вспомнить историю становления государства, но и день, когда мы ещё раз можем показать свою сплочённость вокруг Президента Российской Федерации. Я более чем уверен в этом сегодня, когда наша страна вновь противостоит внешним вызовам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов «новой волны» — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.