Москва, 22 августа 2022, 17:35 — REGNUM День Государственного флага отмечается в России ежегодно 22 августа. Он установлен указом Президента Борисом Ельциным 20 августа 1994 года, а 22 августа над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником, назвав российский триколор священным символом для всех поколений граждан. Президент отметил, что Государственный флаг, как и немеркнущее красное знамя Победы, служат воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности и ответственности за будущее Родины.
В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты «новой волны», отметив особое значение праздника в нынешних условиях, который знаменует суверенитет государства, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа страны.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»), поздравил подписчиков с праздником и выразил уверенность, что символ России будет и дальше объединять нашу большую и многонациональную страну.
К поздравлениям присоединился член комитета Госдумы по промышленности и торговле. Евгений Нифантьев («Единая Россия»). Депутат отметил непростую нынешнюю ситуацию, связанную с санкционным давлением на Россию.
Он выразил уверенность, что в конечном итоге флаг нашей страны будет гордо занимать свое место в новом, справедливом и дружественном нам мире.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поздравила россиян с праздником Екатерина Стенякина («Единая Россия»), отметила, что «благородство и свобода, верность и честность, мужество и великодушие — главные значения триколора».
Депутат отметила, что в этом году мы встречаем праздник в особых для себя условиях.
Екатерина Стенякина подчеркнула, что в нынешних реалиях любовь к Родине, стремление к саморазвитию и желание помогать людям делают наш народ непобедимым.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») поздравил подписчиков с Днем государственного флага.
Также депутат напомнил, что с 1 сентября во всех российских школах учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»), по случаю Дня государственного флага России напомнил об истории триколора: «Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667–1669 годах на Дединовской верфи. «Отцом» же триколора всё-таки признан Петр I».
Артем Кирьянов уверен, что «день флага не только праздник новейшей истории нашей страны, не только повод вспомнить историю становления государства, но и день, когда мы ещё раз можем показать свою сплочённость вокруг Президента Российской Федерации. Я более чем уверен в этом сегодня, когда наша страна вновь противостоит внешним вызовам».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов «новой волны» — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.