Каменский район, Ростовская область, , 17:35 — REGNUM Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 10 гектаров. Для сравнения: около трёх часов ранее она составляла 0,5 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.

Горит сухая трава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тушение огня осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Это способствует распространению пламени. Так как возгорание случилось неподалёку от трассы М-4 «Дон», организовано дежурство экипажей ГИБДД.

Из Морозовска к месту происшествия направлен пожарный поезд. На месте работают 150 человек и 47 единиц техники. Подключены экипажи двух вертолётов Ми-8 МЧС России.

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