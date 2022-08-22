Кемерово, 22 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Тайбоксеры из Кемеровской области завоевали на первенстве мира в Малайзии семь наград. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бокс

«Кузбасские спортсмены в очередной раз подтвердили, что они лучшие не только в России, но и в мире», — подчеркнул Цивилёв.

Отметим, что сборная России заняла на первенстве первое общекомандное место, завоевав 43 золотых, десять серебряных и десять бронзовых наград. От Кемеровской области в сборную были включены семь человек. Они завоевали пять золотых и две бронзовые медали.