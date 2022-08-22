Москва, 22 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Московском метрополитене из-за жаркой погоды начали бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пресс-служба правительства Москвы Метро

«Сегодня в Москве снова жарко. Раздаём бутылки с водой на станциях метро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что раздача воды осуществляется на станциях «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», «Парк Победы», «Славянский бульвар» и «Минская».

Напомним, ранее сегодня Гидрометцентр России продлил до вторника, 23 августа, повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за сильной жары.