Санкт-Петербург, 22 августа 2022, 17:39 — REGNUM Жителя Санкт-Петербурга не пустили на стадион из-за сумки, на которой был нанесён символ Z. Об этом сообщили в группе болельщиков «Невский Фронт» — Детям!» в социальной сети «ВКонтакте».
Участник группы поделился историей о том, как не смог пройти контроль. Он хотел посетить матч по пляжному футболу, вместе с ним была группа детей из 65 человек. На руках была сумка с эмблемой «Невского фронта» (школа футбольного мастерства).
«При входе на стадион не пустили с сумкой, сказали что знаки эти в нашей стране запрещены. Как это понимать?» — недоумевает автор публикации в группе.
Организатор просмотра матча для детей отметил, что назвал символ специальной военной операции операции «запрещённым» не обычный охранник, а именно полицейский, майор из Калининского РУВД. Мужчина добавил, что сотрудник правоохранительных органов был без жетона и каких-то других знаков.
При этом сам координатор группы детей заявил, что помогает жителям Донбасса.