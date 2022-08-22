Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Жителя Санкт-Петербурга не пустили на стадион из-за сумки, на которой был нанесён символ Z. Об этом сообщили в группе болельщиков «Невский Фронт» — Детям!» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчину не пустили с сумкой из-за символа Z. Скриншот социальной сети «ВКонтакте» Группа «Невский Фронт» — Детям!» в социальной сети «ВКонтакте»

Участник группы поделился историей о том, как не смог пройти контроль. Он хотел посетить матч по пляжному футболу, вместе с ним была группа детей из 65 человек. На руках была сумка с эмблемой «Невского фронта» (школа футбольного мастерства).

«При входе на стадион не пустили с сумкой, сказали что знаки эти в нашей стране запрещены. Как это понимать?» — недоумевает автор публикации в группе.

Организатор просмотра матча для детей отметил, что назвал символ специальной военной операции операции «запрещённым» не обычный охранник, а именно полицейский, майор из Калининского РУВД. Мужчина добавил, что сотрудник правоохранительных органов был без жетона и каких-то других знаков.

При этом сам координатор группы детей заявил, что помогает жителям Донбасса.