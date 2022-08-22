Москва, , 17:32 — REGNUM Попытки киевского режима по созданию угрозы ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС совершенно непозволительны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее о подготовке обращения к ООН и парламентским организациям рассказал руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

«Видимо, тех, кто сегодня считает себя властью в Киеве, не интересует страшный опыт Чернобыльской трагедии. Они и их зарубежные тьюторы с Запада пытаются только лишь демонизировать образ России в мире, обвинить Россию в агрессии», — сказал Слуцкий по итогам совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Он добавил, что российской стороной на случай любых атак приняты меры безопасности, которые позволят не допустить катастрофу.

«Уверен, что в случае, если Совет Государственной думы поддержит наш подход, мы сумеем принять сильный и сбалансированный документ, который затем будет прочитан и воспринят в мире и в значительной степени уравновесит собой те заведомо вывихнутые подходы, которые наши оппоненты попытаются индуцировать на площадке Совета Безопасности ООН»,— заключил парламентарий.

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