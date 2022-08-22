Таллин, , 17:31 — REGNUM Данные о пересечении границы Эстонии Натальей Вовк, исполнительницей убийства Дарьи Дугиной, отказываются предоставить Москве погранохрана и МИД республики.

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Таллин утверждает, что не получал официального запроса из Москвы, сообщает 22 августа «Интерфакс». В МИД Эстонии заявили, что сообщают данные о тех, кто пересёк границу, лишь «в предусмотренных законом случаях».

«Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чём-то в СМИ, к ним не относится», — заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, по предварительным данным, Вовк, прибывшая с территории бывшей УССР и подозреваемая в убийстве Дугиной, скрылась в Эстонии.

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