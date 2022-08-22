Ставрополь, , 17:27 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается проверка всех детских игровых площадок после несчастного случая с ребенком, погибшим на одной из них из-за опасных конструкций. Проверили уже более 3 тыс. площадок из пяти имеющихся в крае. Выявленные в ходе проверок опасные площадки в настоящее время демонтируют, сообщил 22 августа губернатор края Владимир Владимиров.

Пустые качели Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате проверки выявили те из них, которые могли нести потенциальную угрозу детям, сейчас идут работы по их демонтажу», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Ставрополе восьмилетний мальчик, катаясь на качели, упал и ударился головой. От полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия. После этого трагического случая губернатор Ставрополья поручил провести ревизию всех детских площадок в крае.

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