Ставрополь, 22 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается проверка всех детских игровых площадок после несчастного случая с ребенком, погибшим на одной из них из-за опасных конструкций. Проверили уже более 3 тыс. площадок из пяти имеющихся в крае. Выявленные в ходе проверок опасные площадки в настоящее время демонтируют, сообщил 22 августа губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

«В результате проверки выявили те из них, которые могли нести потенциальную угрозу детям, сейчас идут работы по их демонтажу», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Ставрополе восьмилетний мальчик, катаясь на качели, упал и ударился головой. От полученной травмы ребенок скончался на месте происшествия. После этого трагического случая губернатор Ставрополья поручил провести ревизию всех детских площадок в крае.