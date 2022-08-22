Ярославль, , 17:24 — REGNUM В Ярославской области школьные тетради стали лидером по росту стоиомсти «набора первоклассника». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославльстат.

Школьные тетради Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Школьные тетради подорожали в 1,5 раза за год, шариковые авторучки и карандаши в среднем — на 10 процентов, а школьные ранцы — на 3,5 процента», — сообщили в Ярославльстате.

В «набор первоклассника» входит одежда, семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом. Такой базовый комплект обойдется родителям мальчиков в 22,5 тысяч рублей. Для девочек набор выходит дороже — в 27,9 тысяч рублей. Отметим, самыми дорогими вещами стали ранец и ботинки — 3,5 и 2,8 тысяч рублей.