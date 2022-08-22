Лондон, 22 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $97 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре выросла на 0,3% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $97,03 за баррель.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 0,4% — до $90,79 за баррель.