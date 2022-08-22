Челябинск, 22 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Челябинскую телебашню подсветят цветами российского флага. Об этом сообщили журналистам в местном телерадиопередающем центре.

Флаг России

Акция приурочена ко Дню российского флага. Бело-сине-красными огнями телебашня засияет уже в 22:00 по местному времени. Включена она будет до 01:00.

Как сообщало ИА REGNUM, День флага отмечается в России 22 августа. В разных регионах страны проводятся праздничные мероприятия.