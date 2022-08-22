Тверь, 22 августа 2022, 17:20 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью политолога и журналиста Дарьи Дугиной выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом 22 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соболезнования главы региона направлены в адрес отца погибшей женщины — известного общественного деятеля Александра Дугина.
Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под днище её автомобиля. Сегодня, 22 августа, ФСБ России сообщило, что резонансное преступление раскрыто.