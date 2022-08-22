Тверь, , 17:20 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью политолога и журналиста Дарьи Дугиной выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом 22 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Соболезнования главы региона направлены в адрес отца погибшей женщины — известного общественного деятеля Александра Дугина.

« Примите искренние соболезнования в связи с гибелью истинного патриота нашей страны, неравнодушного человека, внесшего важный вклад в сохранение исторической памяти и традиций нашего народа, вашей дочери Дарьи Александровны Дугиной. Вся деятельность Дарьи была направлена на объединение русского мира, на продвижение ценностей российского народа. В памяти всех истинно русских людей она останется как человек, для которого превыше всего были интересы Отечества », — говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под днище её автомобиля. Сегодня, 22 августа, ФСБ России сообщило, что резонансное преступление раскрыто.