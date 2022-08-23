Ярославль, 23 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Ярославской области теплоэнергетическое предприятие задолжало своим сотрудникам 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

ИА REGNUM Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, речь идёт об ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», расположенной под Ярославлем. Четыре сотрудника предприятия в течение нескольких лет не получали деньги за сверхурочную работу. Общая задолженность составила 2,9 миллиона рублей. Средства удалось взыскать в судах, после чего исполнительные листы поступили судебным приставам.

«После проверки имущественного положения предприятия сотрудником службы был применен комплекс ограничительных мер: вынесено постановление об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств компании, а также вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятия», — пояснили в пресс-службе ярославского управления ФССП.

В итоге с предприятия принудительно взыскали полную сумму задолженности.