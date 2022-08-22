Кемерово, 22 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области 22 августа проходит множество акций, посвящённых Дню Государственного флага России. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилёва.

ИА REGNUM Флаг России

«Российский флаг — символ могущества и величия нашей страны, — отметил сам Цивилёв. — Сегодня Россия испытывает колоссальное давление, поэтому празднование Дня Государственного флага имеет особое значение: в современной геополитической обстановке мы должны сильнее сплотиться и показать то, насколько мы любим свою страну, насколько мы патриотичный и сильный духом народ».

Так, в Кемерове состоялся велопробег — с флагами России проехали спортсмены спортшколы олимпийского резерва №2. Также прошёл патриотический автопробег Кемерово — Новокузнецк, в котором участвовали более 100 человек. Были организованы выставка фотографий всероссийских флешмобов «Цвета Российского Флага» и акция «Флаг державы — символ славы!». А на набережной Кировского района волонтёры в одежде цветов Государственного флага выстроились в виде буквы «Z».

В Новокузнецке в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» прошли беседы об истории Государственного флага, а участники патриотической акции «Три цвета Родины» исполнили гимн России.

Праздничные мероприятия были организованы также в Осинниках, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Тайге, Верх-Чебуле и Юрге.