Москва, 22 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Британский артист Иэн Маккеллен, исполнявший роль колдуна Гэндальфа в фильме «Властелин колец», принял приглашение возглавить «гей-парад имени Степана Бандеры в Киеве», сделанное российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему Владимиром Зеленским.

Гей-парад reg

Об этом пранкеры сообщили 22 августа на своем Rutube канале.

«Я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве», — сообщил «Зеленский» британскому актеру, ранее открыто признавшему свою приверженность гомосексуальным извращениям.

«Вы будете возглавлять этот фестиваль, мы вместе с вами будем его открывать», — пообещал ему «Зеленский».

При этом исполнитель роли Гэндальфа во «Властелине колец» показал бутафорский меч, применявшийся в ходе киносъёмок, и пообещал подарить его Зеленскому.

Напомним, Киевский режим на государственном уровне героизирует пособника Гитлера и германских нацистов Степана Бандеру и иных главарей укронацистов середины ХХ века.