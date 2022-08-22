Саратов, , 17:37 — REGNUM Дополнительные гранты в размере 6 млн рублей получат саратовские зоозащитники на создание приютов. Об этом 22 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

За счет выделенных средств предлагается создать приюты для животных в Ершовском, Балаковском, Вольском и Балашовском районах. Здесь нет мест для содержания отловленных животных, их доставляют в Саратов и Энгельс.

В 2022 году общественные организации, содержащие приюты для животных, получили 5 млн рублей. На эти средства были закуплены вольеры и проведена стерилизация. На отлов бродячих собак коммунальным службам направили более 12 млн рублей.

Врио губернатора отметил, что проблема безнадзорных животных актуальна для крупных городов региона.

«С этого года работа стала обретать системный характер. Создана 21 группа по отлову животных, более 100 дополнительных мест в приютах. Но этого мало. Приюты должны появиться во всех больших городах, где они до сих пор отсутствуют», — отметил Бусаргин.

Представители общественных организаций вышли с предложением к региональному правительству освободить приюты для животных от арендной платы за землю. Врио главы региона согласился с ними и призвал глав муниципалитетов принять соответствующие решения.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года в Заводском районе Саратове открыли приют для бездомных животных на 400 мест. На его территории построили административно-бытовой корпус с карантинным и ветеринарным блоком, помещения для содержания животных, отдельно стоящие вольеры с навесами.

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