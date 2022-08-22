Москва, , 20:18 — REGNUM Осознание происходящего может стать катастрофой для Владимира Зеленского и его администрации. Об этом 22 августа в интервью ИА REGNUM рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Иллюзия или реальность Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

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По мнению эксперта, информационные «победы» киевского режима опасно подменили собой реальность.

«Информационное сопровождение СВО со стороны Киева создает абсолютно иллюзорную реальность, которая далека от настоящего. Так называемые ЦИПСО (центры информационно-психологических операций) в промышленных масштабах создают фейки о России, российской армии и мнимых успехах ВСУ», — напомнил он.

Притчин отметил, что успехи на «информационном фронте» — это палка о двух концах.

«Киевский режим пытается любую проигранную операцию или негативное событие преподносить как успех. Но ситуация на «земле» остается настолько плачевной для Киева, что у [сторонников киевского режима на оккупированных территориях] и их западных партнеров порой возникает неоправданное ощущение, что все не так плохо. Что они смогут что-то изменить», — пояснил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что «в действительности, представление людей [на оккупированной территории] все больше не соответствует реальности. Ее осознание может стать катастрофой для Владимира Зеленского и его окружения».

«Как эти две реальности — иллюзорная и настоящая будут соотноситься и как они повлияют на результат СВО, на [б. УССР] после завершения СВО, это самый большой вопрос», — заметил российский аналитик.

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