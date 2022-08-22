Белгород, , 17:12 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности продлевается в Брянской области. Об этом 22 августа в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков http://kremlin.ru

Жёлтый уровень опасности будет действовать ещё до 7 сентября. Глава региона подписал соответствующий документ. Кроме того, также до сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября белгородские школы, расположенные в пятикилометровой приграничной зоне, начнут обучений онлайн.

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