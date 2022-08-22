Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Коррозия становится реальной угрозой для американского флота, пишет 21 августа The Washington Times.

Эсминец Decatur ВМС США U.S. Navy

В статье «Флот проигрывает битву ржавчине» сказано, что Пентагон называет Китай своим главным «вызовом», а Россию — серьёзной угрозой мировому порядку, но военно-морской флот, оказывается, может столкнуться с ещё более серьёзным и коварным вызовом своему флоту изнутри — ржавчиной.

Приводится апрельская цитата командующего военно-морскими операциями США адмирала Майка Гилдея, который в Центре стратегических и международных исследований заявил:

«Мы лучший в мире военно-морской флот, [и] мы должны выглядеть соответственно».

По его словам, эсминец, покрытый ржавчиной, заметен в море, к тому же это бросает тень на имидж американских вооружённых сил.

Проблему представители американского командования увидели в экоактивистах, которые выступают против методов профилактики ржавчины, якобы угрожающих окружающей среде.

К томе же из-за запретов, введённых на фоне пандемии коронавируса, многие корабли долгое время не заходили в порты на ремонт.

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