Тюмень, , 17:09 — REGNUM Между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и «Росводоканал Тюмень» заключено второе концессионное соглашение. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

В течении пяти лет 33 000 жителей Тюменского района будут подключены к централизованному водоснабжению. На модернизацию коммунальных сетей муниципалитета направят 4,7 млрд рублей.

К централизованному водоснабжению подключат 15 населенных пунктов по Ялуторовскому, Салаирскому и Московскому трактам. Предстоит построить 100 км водопроводов и 80 км сетей водоотведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое концессионное соглашение было подписано в конце ноября 2019 года. Оно было принято после того, как на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня 2019 года жители тюменского села Каскара заявили, что в их населённом пункте 20 лет нет чистой питьевой воды. Глава государства поручил правительству региона в кратчайшие сроки найти решение проблемы качественного водоснабжения в Тюменском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменском районе появится чистая вода: заключено концессионное соглашение