Курск, 22 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Курской области Владислав Подгорный. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Курской области Владислав Подгорный