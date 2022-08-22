В Курской области сообщили о гибели ещё одного военного
Курск, 22 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Курской области Владислав Подгорный. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба областной администрации.
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В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Курской области Владислав Подгорный
«Курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории [б. УССР]. Ему было 45 лет», — говорится в официальном сообщении.