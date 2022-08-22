Вологда, 22 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Вологодчина отправила в луганский Алчевск 15 тонн гуманитарной помощи. В коробках — школьные принадлежности, компьютерная техника и спортивное оборудование.

Школьные принадлежности

«В подготовке гуманитарного груза участвовала вся система образования Вологодской области, — рассказала ректор Вологодского института развития образования Ирина Макарьина. — Идет погрузка дидактических игр в подарок детским садам города Алчевска. Отправляем учебники, чтобы школьники с нового учебного года могли без проблем включиться в учебный процесс. Мы очень рады, что имеем возможность направить такие же наборы, которые получили будущие первоклассники Вологодской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Вологодчина взяла шефство над Алчевском.