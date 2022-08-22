Волгоград, , 17:09 — REGNUM Семерых подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования задержали сотрудники полиции Волгоградской области. Злоумышленники «одобряли» займы за вознаграждение, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперативников, схему хищения денежных средств разработала супружеская пара в 2020 году. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько юридических лиц, открыли офисы в различных районах Волгограда и наняли работников. Затем, используя базу данных кредитных брокеров, злоумышленники обзванивали потенциальных клиентов — тех, кому отказали в кредите в банке. Они убеждали граждан, что им гарантированно оформят займ в банках-партнёрах. Однако предварительно необходимо оплатить консультационные услуги, а часть средств, якобы, зачтётся в счёт погашения кредита.

По версии следствия, от действий мошенников пострадали более 100 человек. Возбуждено уголовное дело, в офисах и по местам проживания подозреваемых проведены обыски, изъяты документы.

Под стражу заключили пятерых человек, еще двоим избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.