Архангельск, 22 августа, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Научно-экспедиционное судно Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) «Михаил Сомов» вернулось в Архангельск. Судно выполнило первый рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Белом и Баренцевых морях, доставив грузы на 36 арктических станций Росгидромета, сообщает пресс-служба Северного УГМС.

Фото пресс-службы СУГМС Научно-исследовательское судно СУГМС «Михаил Сомов»

Всего рейс длился 45 дней, с 5 июля 2022 года. «Михаил Сомов» доставил на труднодоступные станции смену полярников.

Помимо этого, на Мысе Желания, Вилькицкого и Тамбее сотрудниками Северного УГМС в рамках проекта «Модернизация и развитие гидрометеорологической сети наблюдений за состоянием окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации» были установлены новые автоматические метеорологические станции взамен старых. Также восстановлена работа метеорологической станции на острове Уединения в Карском море.

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На МГ-2 Индига, МГ-2 Абрамовский Маяк, МГ-2 Зимнегорский Маяк, МГ-2 Сосновец, МГ-2 Канин Нос смонтированы солнечные электростанции.

На научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» состоялась экспедиция по уборке и исследованию острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа на территории объединённой гидрометеорологической станции им. Э. Т. Кренкеля. Волонтёрами была произведена комплексная уборка, где были собраны отходы, подготовлены данные для актуальной экологической справки арктических территорий, взяты пробы воды для исследования микропластика и осуществили экологический мониторинг. Помимо этого, на «Михаиле Сомове» прошла очередная экспедиция по проекту «Арктический плавучий университет».

Планируется, что скоро научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» отправится во второй завозной рейс по трассе Северного морского пути на Дальний Восток.

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