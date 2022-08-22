Москва, , 16:58 — REGNUM Ситуация «ни мира ни войны» привела к тому, что убийцы Дарьи Дугиной смогли скрыться, написал 22 августа в своем телеграм-канале военкор Владислав Шурыгин.

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина»

Как сообщалось ранее, Дугина погибла вечером 21 августа в результате теракта под Москвой. ФСБ установила исполнительницу теракта, в настоящее время та находится на территории Эстонии.

«"Окно» в Эстонию открыто настежь. Девять часов ‑ и вы уже там, где вас российские спецслужбы не достанут. А заикнись кто-то о том, что на границе с Эстонией надо ужесточать режим, и вы услышите многотысячный вой тех наших обывателей, для которых это благословенная дверь в Европу», — отметил военкор.

Следствию также предстоит установить, кто оказывал помощь исполнительнице теракта, в одиночку совершить его было невозможно, добавил Шурыгин.