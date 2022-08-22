Москва, , 16:55 — REGNUM Законопроект об использовании портала Госуслуг для обращения граждан в органы власти внесен в Госдуму, отметил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Дмитрий Вяткин Duma.gov.ru

Депутат напомнил, что сейчас для обращения в органы городской или государственной власти граждане вынуждены пользоваться либо электронной, либо обычной почтой.

«Наш законопроект упростит процедуру, позволив гражданам обращаться в органы власти напрямую через портал Госуслуг из своего личного кабинета. Кроме того, будут сокращены сроки рассмотрения обращений и улучшено качество работы», — отметил Вяткин в своем телеграм-канале.