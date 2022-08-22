Москва, , 16:50 — REGNUM Киевские спецслужбы были лишь исполнителями теракта, в результате которого погибла Дарья Дугина, написал 22 августа в своем телеграм-канале военный эксперты Алексей Леонков.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Как сообщалось ранее, Дугина погибла вечером 21 августа в результате теракта под Москвой. ФСБ установила исполнительницу теракта, в настоящее время та находится на территории Эстонии.

«ГУР и СБУ не обладают набором технических средств разведки и обнаружения жертвы-цели на территории России. Такие средства есть у разведсообщества «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), которое обладает инструментарием позволяющем отследить любого человека в любой точке Земли», — отметил эксперт.

«Уши» какой именно из спецслужб «торчат» в этом деле, будет установлено в результате следствия, добавил Леонков.