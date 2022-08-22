Астана, 22 августа, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Казахстан не рискнёт полноценно включиться в процесс параллельного импорта высокотехнологичных товаров, которые чиновники США и Евросоюза запретили продавать России. Об этом заявил эксперт по международной логистике Георгий Властопуло, передаёт «Курсив».

Вероника Плеханова Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов и помощник президента Республики Казахстан, секретарь национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева

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По его словам, хоть и «не существует официального документа, который бы запрещал третьим странам реэкспорт европейской или американской продукции в Россию, но власти Казахстана понимают, что такой товарный транзит чреват вторичными санкциями со стороны США и ЕС».

Собеседник объясняет это тем, что отследить конечную точку назначения, в которую попадут компьютеры и смартфоны, несложно, поскольку большинство цифровых устройств имеют идентификационные номера и MAC-адреса, позволяющие отслеживать их местонахождение через интернет.

«Если, например, завтра Казахстан вдруг начнет резко увеличивать закупки каких-то товаров в Европе, которые ранее приобретал в незначительных объемах, то это уже может служить косвенным признаком того, что страна участвует в некой схеме обхода санкций», — сказал он.

Говоря о том, как именно происходит параллельный импорт, Властопуло сообщил, что для условной легализации этого процесса используется схема «ложного транзита».

«Это когда по документам санкционный товар следует из Европы в Казахстан, но, проезжая по территории России, размещается на таможенном складе внутри России. Там происходит его перепродажа российскому покупателю, далее груз уже не покидает Россию и пускается в свободное обращение», — пояснил он.

Вместе с тем эксперт отметил, что политики в Евросоюзе «закрывают глаза» на параллельный импорт многих санкционных товаров, поскольку европейским производителям всё же нужно куда-то продавать свою продукцию.

«Пока карта вторичных санкций не разыгрывается, потому что это будет достаточно серьезный удар», — подытожил он.