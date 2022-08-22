Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 22 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём Государственного флага РФ. Праздник он отметил вместе с жителями города Губкинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города Губкинского День Государственного флага РФ в Губкинском (ЯНАО)

«Ямальцы по-настоящему знают, что такое преодоление сложностей. Убеждён, все вместе мы продолжим двигаться вперёд, укреплять авторитет российского флага, прославлять наш Ямал и Россию. С праздником!» — обратился Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба главы региона сообщает, что в городах и райцентрах Ямало-Ненецкого округа одновременно подняли огромные российские триколоры. В Новом Уренгое и Салехарде установили 35 и 34-метровые флагштоки. Здесь подняли флаги площадью 121,5 квадратных метра и 117 квадратных метров соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) День Государственного флага РФ отметили «Большой зарядкой».