Москва, 22 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Философ Александр Дугин после убийства его дочери Дарьи попросил победить врагов России. Об этом заявлено в тексте обращения Дугина, опубликованном 22 августа в Telegram-канале бизнесмена Константина Малофеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывш. УССР

Это первое заявление Александра Дугина, сделанное после убийства его дочери Дарьи.

«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским [киевским] режимом, … на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне… Враги России ее подло, исподтишка убили», — указано в сообщении Дугина.

При этом философ подчеркнул, что наш народ «не сломить даже такими ударами» и нацисты не добьются своих целей.

«Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста», — написал Дугин.

Напомним, 22 августа пресс-служба ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, которое было совершено спецслужбами киевского нацистского режима.