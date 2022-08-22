Москва, , 16:44 — REGNUM Отдавших приказ об убийстве Дарьи Дугиной будут искать столько, сколько понадобится, написал 22 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина»

Как сообщалось ранее, Дугина погибла вечером 21 августа в результате теракта под Москвой. ФСБ установила исполнительницу теракта, в настоящее время та находится на территории Эстонии.

«Скорее всего исполнители тихо пропадут, растворенные в ванне с серной кислотой в СБУ, по суровым законам жанра», — полагает военкор.

Но отдавшие приказ на убийство не уйдут от ответственности, им предстоит ждать переезда в «Черный дельфин», добавил Сладков.