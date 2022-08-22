Липецк, 22 августа, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Липецкой области охранные услуги школам будет оказывать 21 частное предприятие, имеющее лицензии в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

Всего в учреждениях образования Липецкой области, отнесённых к 1-3 категориям опасности, будет создано 196 постов охраны.

На охрану учреждений образования дополнительно выделено более 100 млн рублей.