22 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Эстония предложила Европейскому союзу включить в восьмой пакет антироссийских санкций всеобъемлющее эмбарго на энергоносители.

Анна Царькова, , 17:12 — REGNUM Эстония предложила Европейскому союзу включить в восьмой пакет антироссийских санкций всеобъемлющее эмбарго на энергоносители. Соответствующее заявление в эфире эстонской радиостанции Vikerraadio сделал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны высоко поднять цену действий России на [территории бывшей УССР] до наступления зимы», — отметил он, добавив, что семи пакетов санкций против РФ было недостаточно для того, чтобы «оказать давление на Путина».

Глава эстонского внешнеполитического ведомства также перечислил предложения Таллина относительно антироссийских санкций. Речь не только об эмбарго на энергоносители, но и на товарные группы. Также эстонские власти предложили отделить российские банки от SWIFT и запретить российским гражданам въезжать в Европейский союз.

Предложение Эстонии отказаться от российских энергоносителей обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Эстонии, как дотационной стране ЕС, легче всего призывать к отказу от российских энергоносителей. Иные указали на то, что Эстония, призывая к введению эмбарго на российские энергоносители, поступает, мягко говоря, глупо, так как промышленно развитые страны ЕС спонсируют такие страны, как Эстония, за счет работающей на российских энергоресурсах промышленности.

«Помирать, так с музыкой!» — иронизирует Анна С.

«Эстонцы решили впервые в жизни всех опередить», — шутит Александра.

«Только этот же газ и нефть они сами будут продавать под видом чужого и получать огромную прибыль, поэтому и орут!» — отреагировала Валерия.

«Эстония такая, потому что промышленного производства у них нет. А отапливать можно и дровами. Леса пока не все вырубили. Поэтому будут посланы лесом. Немецкой промышленности без трубного газа кирдык», — добавила Марина П.

Пименов Юрий Иванович. Колка дров. 1945

«Скоро Прибалтику выгонят из ЕС», — считает Alexandr.

«У них же ничего нет, они же голодранцы и живут по доверенности, а ещё что-то требуют», — недоумевает Михаил.

«Как бы Россия полное эмбарго на Эстонию не ввела», — пишет Катя30.

«Тупые шавки знают, что потом их хозяевам нечем будет их кормить и их «страна» превратится в тыкву?» — задался вопросом Сергей.

«Они себе же узел затягивают», — отметил Сергей К.

«Идиоты! Кроме уничтожения памятников (причём поставленных не своими руками) ничего не могут. Пусть введут, тогда хоть цена на газ подскочит до €10 тыс.», — смеется Виталий.

«Правильно! Красавчики! Россия поддерживает вас в вопросе энергетического самоубийства!» — с сарказмом пишет «Пчела».

«Смешно это слышать от нахлебников ЕС, которые сами по себе вообще мало что из себя представляют. Нищие на иждивении», — смеется a. p. o. k. a. l. y. p. s. o.

«Да оставьте уже их в покое: каждый имеет право мёрзнуть на те деньги, которые у него есть», — шутит один из участников обсуждения.

«Вперёд! Убей свою промышленность. Поддержи 8-й пакет санкций!.. Прибалты успешно ушатали все свое, теперь готовы помочь остальным европейцам», — с сарказмом написал Abc.

«Эстония работает в интересах России и США, но против ЕС», — с сарказмом отметила Елена К.

«Вот дебилы… По миру пойдут с голой задницей, но гавкать будут…» — не выдержала Светлана.

«Это выстрел себе не просто в ногу, а в голову. Контрольный», — подытожил TobbyCat.