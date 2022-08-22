Москва, 22 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы проведут консультации с российскими министерствами при подготовке официального заявления по ситуации на Запорожской АЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Ранее о подготовке обращения к ООН и парламентским организациям рассказал руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

«Поручения даны всем ведущим профильным комитетам проработать эту тему и одновременно провести консультации со всеми министерствами и ведомствами, включая силовые. Поставлен в известность и президент, с ним проговорил председатель Думы. Эта озабоченность разделяется фактически и всем обществом», — сказал Зюганов по итогам совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.