Рязань, , 16:33 — REGNUM Вертолёт санитарной авиации Службы медицины катастроф Москвы дежурит в Деулино Рязанской области, ожидается прибытие ещё пяти автомобилей скорой помощи. Об этом 22 августа в социальных сетях сообщил и. о. министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

Вертолёт для санитарной авиации Cap.ru

Глава областного ведомства поблагодарил коллег за поддержку в трудной ситуации. В зоне лесных пожаров усилена работа медиков. Круглосуточное дежурство бригад организовано в населённых пунктах Ольгино, Голованово, Деулино и Старый кудум.

Как сообщало ИА REGNUM, к ликвидации природных пожаров привлечены семь аэромобильных группировок МЧС России по субъектам ЦФО.