Рязань, 22 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Вертолёт санитарной авиации Службы медицины катастроф Москвы дежурит в Деулино Рязанской области, ожидается прибытие ещё пяти автомобилей скорой помощи. Об этом 22 августа в социальных сетях сообщил и. о. министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

Cap.ru Вертолёт для санитарной авиации

Глава областного ведомства поблагодарил коллег за поддержку в трудной ситуации. В зоне лесных пожаров усилена работа медиков. Круглосуточное дежурство бригад организовано в населённых пунктах Ольгино, Голованово, Деулино и Старый кудум.

Как сообщало ИА REGNUM, к ликвидации природных пожаров привлечены семь аэромобильных группировок МЧС России по субъектам ЦФО.