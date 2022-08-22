Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM На третий серийный атомный ледокол «Якутия» погрузили секцию форштевня, завершив таким образом формирование ледового пояса ледокола. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.

Балтийский завод Дарья Драй © ИА REGNUM

После того, как судостроители Балтийского завода закончат формирование корпуса «Якутии», атомный ледокол будет торжественно спущен на воду.

«Ледовый пояс — это зона шириной около трёх метров, на которую идёт максимальная нагрузка при столкновении атомного ледокола со льдом. Секции в этой части судна собирают из стали высокой прочности толщиной 40 миллиметров. Погружённая секция весом 84 тонны будет первой принимать на себя удар арктических льдов», — указано в сообщении.

Отметим, что российский атомный ледокол «Якутия» был заложен на Балтийском заводе 20 мая 2020 года. Планируется, что судно будет передано заказчику в декабре 2025 года. Стоимость оценивается примерно в 51 млрд рублей. «Якутия» является частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года», цель которой — развитие «Северного морского пути». Задачей будет обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на третьем серийном атомном ледоколе «Якутия» (проект 22 220), который строит Балтийский завод в Петербурге, 19 августа произошло задымление. Жертв и пострадавших нет.

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