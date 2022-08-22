Стрежевой, Томская область, , 16:32 — REGNUM Бегущего по центру города Стрежевой на севере Томской области сняли на видео очевидцы. Ролик был опубликован в соцсетях, сообщает портал «VTomske».

Медведь U.S. Natoinal Park Service

Инцидент, как отмечается, произошёл в ночь на 22 августа. Информацию подтвердили в комитете охраны животного мира региона.

«Утром охотники обследовали всю территорию в районе дач в 4 мкр медведь не обнаружен, предположительно ушёл в лес! В городе безопасно!» — добавили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Комсомольска-на-Амуре рассказывают о нашествии медведей на кладбище. По их словам, животные разрыли четыре могилы и вытащили тела покойников.

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