Стрежевой, Томская область, 22 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Бегущего по центру города Стрежевой на севере Томской области сняли на видео очевидцы. Ролик был опубликован в соцсетях, сообщает портал «VTomske».

U.S. Natoinal Park Service Медведь

Инцидент, как отмечается, произошёл в ночь на 22 августа. Информацию подтвердили в комитете охраны животного мира региона.

«Утром охотники обследовали всю территорию в районе дач в 4 мкр медведь не обнаружен, предположительно ушёл в лес! В городе безопасно!» — добавили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Комсомольска-на-Амуре рассказывают о нашествии медведей на кладбище. По их словам, животные разрыли четыре могилы и вытащили тела покойников.

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