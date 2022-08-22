Париж, , 16:31 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявляет, что хочет открыть «3000 зеленых полицейских участков», чтобы «улучшить работу судебного расследования», в частности, в случаях поджогов, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Цель состоит в том, чтобы в каждой бригаде жандармерии были жандармы, обученные в экологичном ключе. Это будет революция», — уверяет министр внутренних дел.

По словам главы МВД Франции, этим летом «в стране было от 80 до 120 пожаров в день» и «на сегодняшний день провели 26 арестов подозреваемых в поджогах».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция для снижения зависимости от российского газа отправляет свои войска в Йемен.

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