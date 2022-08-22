Во Франции откроют 3000 «зеленых» полицейских участков
Париж, 22 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявляет, что хочет открыть «3000 зеленых полицейских участков», чтобы «улучшить работу судебного расследования», в частности, в случаях поджогов, сообщает Le Figaro.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Франции
«Цель состоит в том, чтобы в каждой бригаде жандармерии были жандармы, обученные в экологичном ключе. Это будет революция», — уверяет министр внутренних дел.
По словам главы МВД Франции, этим летом «в стране было от 80 до 120 пожаров в день» и «на сегодняшний день провели 26 арестов подозреваемых в поджогах».
Как сообщало ИА REGNUM, Франция для снижения зависимости от российского газа отправляет свои войска в Йемен.