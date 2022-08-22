Ярославль, , 16:38 — REGNUM В Ярославле у АО «ПАТП-1» хотят забрать 18 автобусов из-за долгов по лизингу. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Автобусы ПАТП-1 City-yaroslavl.ru

Иск к предприятию 16 августа подало ООО «Транспортная лизинговая компания». У «ПАТП-1» хотят изъять 18 «ЛИАЗов», а также вернуть долг в размере 14,3 миллиона рублей.

Ранее из-за задолженности ГИБДД прекратила регистрацию 38 автобусов «ПАТП-1» по требованию «Транспортной лизинговой компании».

«В результате прекращения регистрации 38 автобусов АО «ПАТП-1 г. Ярославля» не может осуществлять эксплуатацию данных транспортных средств. Указанные обстоятельства повлекли невыполнение планового выпуска транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Ярославля», — рассказали о ситуации в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля в ответ на запрос профсоюзного комитета «Ярославского радиозавода».

Напомним, ранее счета городского транспортного предприятия в банках были арестованы.

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