Ярославль, 22 августа 2022, 16:38 — REGNUM В Ярославле у АО «ПАТП-1» хотят забрать 18 автобусов из-за долгов по лизингу. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Иск к предприятию 16 августа подало ООО «Транспортная лизинговая компания». У «ПАТП-1» хотят изъять 18 «ЛИАЗов», а также вернуть долг в размере 14,3 миллиона рублей.
Ранее из-за задолженности ГИБДД прекратила регистрацию 38 автобусов «ПАТП-1» по требованию «Транспортной лизинговой компании».
Напомним, ранее счета городского транспортного предприятия в банках были арестованы.
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