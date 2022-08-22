Москва, 22 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В странах Туркестана до сих пор существует иллюзия того, что отношения со странами Запада могут сбалансировать в регионе влияние России и Китая. Такое мнение 22 августа в интервью ИА REGNUM высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Эксперт напомнил, что «динамика отношений между Россией и [б. УССР] демонстрирует, пожалуй, самый негативный сценарий развития событий».

«У Грузии складывалась похожая ситуация, но выводы были сделаны правильные. Невозможно ввязываться в конфликт, имея партнеров за океаном и экономическую зависимость и общую границу со своим соседом. Пример Грузии показывает, что даже на фоне обид и претензий всегда есть возможность для налаживания прагматичного сотрудничества, которое отвечает национальным интересам. В этом главная сложность ситуации», — сказал Притчин.

По мнению эксперта, у руководства постсоветских государств, «которые рассматривают международные отношения как инструментарий, возникает иллюзия того, что, выстраивая «партнерские» отношения с крупными игроками, находящимися в отдалении от региона, можно полноценно проводить сбалансированную политику с Россией и Китаем».

Станислав Притчин «Но если смотреть по «гамбургскому счету», весь комплекс фундаментальных отношений — соседство, пограничные вопросы, экономика, инвестиции, трудовая миграция, безопасность, доступ к технологиям — все это происходит через взаимодействие с двумя партнерами — Россией и Китаем. Никто не сможет стать полноценным третьим игроком для постсоветского пространства и для Средней Азии с Казахстаном. Сейчас эта тема активно раскручивается с учетом постмодернистского дискурса. Это создает иллюзии диалога и сближения. Откуда возникают неверные представления, что «нам помогут». Опыт Грузии показывает, что не помогут».

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