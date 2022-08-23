Москва, , 11:36 — REGNUM Более 100 проектов на сумму более 450 млн рублей получили поддержку по конкурсу «Старт-ИИ-1» от Фонда содействия инновациям. В числе грантополучателей — стартапы в сфере АПК. Это проекты разработки рекомендательной системы на базе методов машинного обучения для контроля производства плодоовощных культур в садах и теплицах и интеллектуальная система поддержки принятия решений при селекции сельскохозяйственных животных, основанных на методах геномного анализа. Гранты на разработки выданы по конкурсу «Старт-Искусственный интеллект-1» благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Цифровая экономика Bitballoon.com

Конкурс «Старт — Искусственный интеллект» проводится Фондом содействия инновациям для создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать новую продукцию, сервисы и (или) решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Поддержка начинается с небольшого гранта в 4 млн рублей (конкурс «Старт-ИИ-1») и, в случае успешной реализации проекта, Фонд готов будет предоставить еще 8 млн (конкурс «Старт-ИИ-2»). С 2021 года уже более 100 стартапов получили поддержку по конкурсу «Старт-ИИ-1» на сумму более 450 млн рублей. Старт-ИИ — программа для стартапов в области ИИ.

В рамках действующего конкурса «Старт-Искусственный интеллект-1» будут поддержаны технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Максимальный размер гранта — до 4 млн рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты малого предпринимательства.

«Грант Фонда — это не только возможность для инициативных предпринимателей получить деньги на создание стартапа. Это десятки российских продуктов на основе искусственного интеллекта, которые уже в следующем году появятся на рынке и смогут использоваться гражданами и предприятиями для решения повседневных задач — от получения персональных рекомендаций по улучшению состояния здоровья до интеллектуальных систем контроля качества изготовления деталей и работы станков, мониторинга животноводческих ферм», — пояснил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.

Так, разработчики ООО «Цифровые таланты» из Челябинска создают интеллектуальную систему поддержки принятия решений при реализации программ селекции, основанных на методах геномного анализа. Продукт позволяет предсказывать индивидуальную племенную ценность сельскохозяйственных животных и моделировать результаты различных сценариев селекции, что делает доступным результаты геномного анализа для отечественных племенных предприятий без необходимости дополнительного привлечения специалистов в области вычислительной генетики и биоинформатики. Проект является частью селекционно-производственной информационной системы, направленной на планирование, реализацию и контроль программ селекции на предприятиях, разрабатываемой в партнерстве с АО «Смарт Бридинг».

«Внедрение разработки в рамках российского АПК будет способствовать снижению зависимости от импорта племенного и товарного материала и обеспечит рост качественных характеристик российских пород и генетических линий сельскохозяйственных животных и аквакультуры», — комментирует канд. биол. наук Екатерина Черняева, участник проектной команды, генеральный директор АО «Смарт Бридинг».

Компания ООО «ЦКТР» из Москвы разрабатывает систему контроля производства плодоовощных и ягодных культур в теплицах или садах интенсивного выращивания. Система включает в себя аппаратный комплекс для сбора данных со встроенным коммуникационным узлом и облачный сервис с рекомендательной системой на базе алгоритмов ИИ. Продукт позволит пользователям получать диагностическую информацию о состоянии растений и рекомендации по уходу, что позволит своевременно применять меры по сохранению и увеличению урожайности. С точки внедрения новых технологий в выращивании плодоовощных культур, данная разработка является первым шагом на пути создания полностью роботизированного производства.

Максимальный размер гранта — до 4 млн рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты малого предпринимательства.

Конкурс «Старт-ИИ-1» направлен на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru. Подробные условия и порядок участия в конкурсе «Старт-ИИ-1» (очередь V) находятся в Положении о конкурсе «Старт-ИИ». Заявки на конкурс «Старт-ИИ-1» (очередь V) принимаются до 10:00 (мск) 29 августа 2022 года.

Реализация проекта должна быть направлена на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (например, разработка и изготовление прототипа продукта, его испытания), которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИОКР научно-технических подходов и решений для снятия научно-технических рисков реализации проекта в целом, а также позволят оценить возможность создания на последующих стадиях реализации проекта продукта, востребованного на рынке.

По результатам выполнения договора гранта грантополучателем должны быть достигнуты следующие результаты:

НИОКР завершен (плановый срок выполнения НИОКР — 12 месяцев);

создана научная и (или) научно-техническая продукция;

подана заявка на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и/или за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из задач национального проекта «Цифровая экономика» — обеспечить рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта и удовлетворение «кадрового» голода для бизнеса. Около 1200 стартапов получат господдержку, им и крупному бизнесу будет обеспечен доступ к дата-сетам. Благодаря нацпроекту уже созданы шесть исследовательских центров по искусственному интеллекту, запланировано проведение свыше 100 хакатонов, за счет ИИ-решений будет ускорена деятельность органов власти.

Школьные и вузовские преподаватели смогут повысить свою квалификацию, почти 100 тыс. школьников и студентов пройдут предакселерацию по ИИ, 9 тыс. человек поступят на новые бакалаврские и магистерские программы.