Москва, 22 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщает 22 августа пресс-служба Кремля.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме главы государства.

Владимир Путин добавил, что «память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники».

Напомним, автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался вечером 20 августа в Подмосковье. В Центре общественных связей ФСБ России сегодня заявили, что убийство было организовано киевскими спецслужбами.