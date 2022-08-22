Москва, 22 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы подготовят заявление к ООН и международным парламентским организациям по ситуации на Запорожской АЭС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Мы обсудили ситуацию вокруг в том числе Запорожской атомной электростанции. Мы абсолютно убеждены, что то, что делает режим Зеленского абсолютно недопустимо и попытка целенаправленно стрелять в том числе по хранилищу радиоактивных отходов — это реальное преступление против человечества. Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Государственной думы и в четверг, 25 августа, с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем», — сказал Миронов по итогам совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Депутат отметил, что документ будет адресован Организации Объединенных Наций и всем международным парламентским организациям.