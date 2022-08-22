Каменский район, Ростовская область, , 16:29 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул пожар на территории Каменского лесничества. Для тушения пожара вылетели два вертолёта Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.

Горящий лес Aviales.ru

О возгорании в Калитвинском участковом лесничестве стало известно примерно в 14:30 мск 22 августа. По оперативным данным, огонь распространился на площади 0,5 гектара.

В тушении задействовано 50 человек и 18 единиц техники. Борьбу с огнём с воздуха будут вести экипажи вертолётов Ми-8.