Норильск, Красноярский край, 22 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин в Норильске (Красноярский край) покончил с собой.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, организована проверка по факту гибели 23-летнего подозреваемого, доставленного в следственный отдел для проведения следственных действий.

Проверка проводится на предмет халатности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин был задержан в Норильске 22 августа. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ.

По версии следствия, мужчина утром 20 августа напал на двух женщин, попытался их изнасиловать, но не смог. Злоумышленника спугнули прохожие. Выяснилось, что 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания приехал в Норильск в мае 2022 года.