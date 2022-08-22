Маниса, 22 августа 2022, 16:26 — REGNUM Владимир Зеленский озабочен невозможностью вполне доверять своему окружению, сообщил 22 августа журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
При посещении города Маниса (Турция) главе страны был задан вопрос о международной обстановке и о территории бывшей УССР, где проходит спецоперация ВС РФ, а также о переговорах 18 августа во Львове с Зеленским, в которых участвовал Эрдоган.
«Он очень обеспокоен, — сказал Эрдоган о Зеленском. — Вокруг него есть люди, которые его много обманывают».
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